«Коммерсант» узнал о попытках Худилайнена сохранить пост губернатора Карелии
Александр Худилайнен рассчитывал продолжить работу на посту губернатора Карелии и не уходить досрочно в отставку, сообщили источники «Коммерсанта».
Худилайнен планировал выставить свою кандидатуру на выборах главы региона и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, как утверждают собеседники издания, способствовал его карьере. Однако, по данным источников, Нарышкин помочь ему не смог, а в Кремле выступали за отставку Худилайнена.
Глава Карелии, пишет «Коммерсант», стал пятым и последним из губернаторов, покинувших свой пост в феврале. Новых отставок глав регионов, сообщили изданию источники в администрации президента, в ближайшее время не планируется.
«Александру Худилайнену, когда его отправляли из Ленинградской области в Карелию, было обещано, если он справится с задачей, перевод через два-три года на один из федеральных постов, но справиться ему не удалось. У Артура Парфенчикова — те же перспективы и те же риски», — добавил собеседник «Ъ».