«Коммерсант» узнал о попытках Худилайнена сохранить пост губернатора Карелии

Коммерсант
06:16, 16 февраля 2017
Требует подтверждения

Александр Худилайнен рассчитывал продолжить работу на посту губернатора Карелии и не уходить досрочно в отставку, сообщили источники «Коммерсанта».

Худилайнен планировал выставить свою кандидатуру на выборах главы региона и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, как утверждают собеседники издания, способствовал его карьере. Однако, по данным источников, Нарышкин помочь ему не смог, а в Кремле выступали за отставку Худилайнена.

Глава Карелии, пишет «Коммерсант», стал пятым и последним из губернаторов, покинувших свой пост в феврале. Новых отставок глав регионов, сообщили изданию источники в администрации президента, в ближайшее время не планируется.

«Александру Худилайнену, когда его отправляли из Ленинградской области в Карелию, было обещано, если он справится с задачей, перевод через два-три года на один из федеральных постов, но справиться ему не удалось. У Артура Парфенчикова — те же перспективы и те же риски», — добавил собеседник «Ъ».

Коммерсант
Александр Худилайнен занимал пост главы Карелии с мая 2012 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья, однако сумел сохранить свой пост.
Исполняющим обязанности губернатора Карелии после отставки Худилайнена назначен Артур Парфенчиков, возглавлявший Федеральную службу судебных приставов.
В феврале 2017 года свои посты покинули пять глав российских регионов: Карелии, Бурятии, Пермского края, Рязанской и Новгородской областей. Выборы губернаторов в этих регионах пройдут, как ожидается, в единый день голосования в сентябре.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Убийство брата Ким Чен Ына