«Коммерсант» узнал о попытках Худилайнена сохранить пост губернатора Карелии

Александр Худилайнен рассчитывал продолжить работу на посту губернатора Карелии и не уходить досрочно в отставку, сообщили источники «Коммерсанта».

Худилайнен планировал выставить свою кандидатуру на выборах главы региона и даже просил помощи у директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, как утверждают собеседники издания, способствовал его карьере. Однако, по данным источников, Нарышкин помочь ему не смог, а в Кремле выступали за отставку Худилайнена.

Глава Карелии, пишет «Коммерсант», стал пятым и последним из губернаторов, покинувших свой пост в феврале. Новых отставок глав регионов, сообщили изданию источники в администрации президента, в ближайшее время не планируется.