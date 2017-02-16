«Бавария» забила «Арсеналу» пять мячей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.

Мячи в составе немецкой команды забили Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53-я минута), Томас Мюллер (88-я минута) и дважды Тьяго Алькантара (56-я и 63-я минуты).

Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Алексис Санчес на 30-й минуте. За несколько секунд до этого он не смог забить пенальти, но сумел точно пробить по воротам после того, как сейв сделал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Ответный матч в Лондоне состоится через три недели.