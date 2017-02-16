«Бавария» забила «Арсеналу» пять мячей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.
Мячи в составе немецкой команды забили Арьен Роббен (11-я минута), Роберт Левандовский (53-я минута), Томас Мюллер (88-я минута) и дважды Тьяго Алькантара (56-я и 63-я минуты).
Единственный мяч в составе «Арсенала» забил Алексис Санчес на 30-й минуте. За несколько секунд до этого он не смог забить пенальти, но сумел точно пробить по воротам после того, как сейв сделал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
SUPER BAYERN— FC Bayern München (@FCBayern) February 15, 2017
SUPER BAYERN
HEY! HEY!#MiaSanMia #FCBARS pic.twitter.com/0mat8BkgyD
Ответный матч в Лондоне состоится через три недели.
Совсем недавно «Арсенал» уже проигрывал «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 1:5 — это было в групповом этапе прошлой ЛЧ. Поражение не помешало «Арсеналу» выйти из группы.
В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоялся в ночь на 16 февраля, мадридский «Реал» победил «Наполи» (3:1).
Всего пока состоялось четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов. В двух других ПСЖ обыграл «Барселону» (4:0), а «Бенфика» — «Боруссию» (1:0).