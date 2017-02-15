Управление по этике правительства США рекомендовало наказать Кэллиэнн Конуэй за рекламу товаров дочери Трампа
Управление по этике правительства США рекомендовало Белому дому наложить взыскание на советника президента Дональда Трампа Кэллиэнн Конуэй, которая по телевидению рекламировала товары под брендом его дочери Ivanka Trump.
«Есть веские основания полагать, что миссис Конуэй нарушила этические правила для госслужащих и заслуживает взыскания», — сказано в письме в Белый дом.
Советник президента США Келлиэнн Конуэй 9 февраля в эфире программы Fox & Friends призвала телезрителей покупать товары под брендом Ivanka Trump, от продажи которых отказались несколько торговых сетей. После этого члены комитета по этике Палаты представителей (как демократы, так и республиканцы) потребовали проверить ее заявления, поскольку правила для госслужащих в США запрещают использовать положение для рекламы товаров.