«Украинских диверсантов» Панова и Захтея этапировали из Москвы обратно в Крым

Фигуранты дела «украинских диверсантов» Евгений Панов и Андрей Захтей этапированы из московского СИЗО «Лефортова» на территорию Крыма. Об этом сообщил один из адвокатов Панова Илья Новиков.

«Сегодня мой коллега пришел в следственный изолятор „Лефортово“, чтобы встретиться с Андреем Захтеем, и там узнал, что его уже увезли из СИЗО в Крым. Я спросил у коллег, которые защищают Панова, у них информация та же, то есть их увезли обоих», — цитирует его «Интерфакс»