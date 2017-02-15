«Украинских диверсантов» Панова и Захтея этапировали из Москвы обратно в Крым
Фигуранты дела «украинских диверсантов» Евгений Панов и Андрей Захтей этапированы из московского СИЗО «Лефортова» на территорию Крыма. Об этом сообщил один из адвокатов Панова Илья Новиков.
«Сегодня мой коллега пришел в следственный изолятор „Лефортово“, чтобы встретиться с Андреем Захтеем, и там узнал, что его уже увезли из СИЗО в Крым. Я спросил у коллег, которые защищают Панова, у них информация та же, то есть их увезли обоих», — цитирует его «Интерфакс»
По его словам, «по внешним признакам, похоже, что следствие собирается в ближайшее время заканчивать дело и передавать его в суд», хотя пока защиту об этом никто официально не уведомлял. <…> Он добавил, что следствие имеет право этапировать обвиняемых туда, куда считает нужным, что, разумеется, не облегчает работу защитников.