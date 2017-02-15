«Украинских диверсантов» Панова и Захтея этапировали из Москвы обратно в Крым

Интерфакс
18:24, 15 февраля 2017
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Фигуранты дела «украинских диверсантов» Евгений Панов и Андрей Захтей этапированы из московского СИЗО «Лефортова» на территорию Крыма. Об этом сообщил один из адвокатов Панова Илья Новиков.

«Сегодня мой коллега пришел в следственный изолятор „Лефортово“, чтобы встретиться с Андреем Захтеем, и там узнал, что его уже увезли из СИЗО в Крым. Я спросил у коллег, которые защищают Панова, у них информация та же, то есть их увезли обоих», — цитирует его «Интерфакс»

По его словам, «по внешним признакам, похоже, что следствие собирается в ближайшее время заканчивать дело и передавать его в суд», хотя пока защиту об этом никто официально не уведомлял. <…> Он добавил, что следствие имеет право этапировать обвиняемых туда, куда считает нужным, что, разумеется, не облегчает работу защитников.

Интерфакс
Евгений Панов и Андрей Захтей были арестованы в августе 2016 года по делу о подготовке терактов в Крыму, якобы спланированных украинской разведкой. В октябре благодаря правозащитникам выяснилось, что их этапировали в Москву.
Российские правоохранительные органы заявляли, что Панов и Захтей дали признательные показания; были опубликованы видеозаписи, на которых они и другие фигуранты дела рассказывали о подготовке преступлений. Позже оба обвиняемых заявили, что дали показания под давлением и обвинили ФСБ в пытках.
10 августа 2016 года ФСБ объявила о предотвращении терактов и диверсий, целью которых должны были стать важнейшие объекты крымской инфраструктуры. По сообщению спецслужбы, «украинские диверсанты» пытались прорваться на территорию полуострова в ночь на 7 и 8 августа; в боестолкновениях с ними погибли сотрудник ФСБ и российский военнослужащий.
Власти Украины отрицают как причастность к подготовке терактов в Крыму, так и связь задержанных по этим делам с разведкой. 11 августа украинская разведка заявила, что в Крыму произошла перестрелка между российскими военными и пограничниками ФСБ. Позже в СМИ появилась информация, что в ночь на 7 августа в районе Армянска двое мирных жителей были ранены «группой пьяных российских десантников».
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