Трамп прописал в указе о мигрантах медосмотр вместо собеседования. Но потом исправил
Опубликованные Белым домом США версии указов, которые подписал Дональд Трамп, содержат ошибки, которые потом исправляют задним числом. Об этом сообщает USA Today, которая сверила тексты указов на сайте Белого дома и в Федеральном реестре — официальном журнале правительства.
Всего издание нашло пять несоответствий в 12 указах, которые уже успел подписать Трамп. В большинстве случаев речь идет о грамматических исправлениях и других технических нюансах.
При этом в одном из самых обсуждаемых указов, который временно запретил прием беженцев, допущенная ошибка изменяет смысл текста. В указе, который опубликован Белым домом, говорится, что собеседования являются обязательными при каждом оформлении визы и должны соответствовать положениям параграфа Кодекса США 8 U.S.C. 1222.
Но в этом параграфе речь идет не о собеседованиях, а о медицинском осмотре приезжих для выявления физических или умственных заболеваний. В исправленной версии указа в Федеральном реестре указан другой параграф — 8 U.S.C. 1202.
В другом указе, который устанавливает этические стандарты для госслужащих, в тексте была ссылка на параграф, который в принципе отсутствует в Кодексе США.