Суд закрыл уголовное дело о комментарии со словами «Боха нет»

Суд в Ставрополе закрыл уголовное дело местного жителя Виктора Краснова, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих. В 2014 году Краснов написал в соцсети, что бога нет, и назвал Библию «сборником еврейских сказок».

Адвокат Андрей Сабинин сообщил, что дело закрыто по заявлению Краснова в связи с истечением срока давности.