Суд закрыл уголовное дело о комментарии со словами «Боха нет»
Суд в Ставрополе закрыл уголовное дело местного жителя Виктора Краснова, которого обвиняли в оскорблении чувств верующих. В 2014 году Краснов написал в соцсети, что бога нет, и назвал Библию «сборником еврейских сказок».
Адвокат Андрей Сабинин сообщил, что дело закрыто по заявлению Краснова в связи с истечением срока давности.
«Мировой судья зачем-то дополнительно заявил об обязательном признании вины, о чем попросил Краснова. Он, естественно, отказался, после чего судья удалился в совещательную комнату. В итоге заявление Краснова мировой суд удовлетворил, и дело было прекращено», — рассказал адвокат.
Уголовное дело против Виктора Краснова возбудили в начале 2015 года. Поводом послужили его комментарии в группе «Подслушано Ставрополь» в соцсети «ВКонтакте». В частности, Краснов писал, что «Боха нет». Привлечь Краснова к уголовной ответственности потребовал один из его собеседников.