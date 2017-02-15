Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом
Правительственная комиссия не поддержала законопроект о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, внесенный депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.
В проекте заключения комиссии по законопроектной деятельности, с которым удалось ознакомиться РБК, в частности говорится, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование».
В российском законодательстве, говорится в документе, уже предусмотрен «перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности».
Проект отрицательного отзыва на законопроект о запрете обучения детей чиновников за рубежом, сообщил источник издания, был одобрен на заседании правительственной комиссии 13 февраля.
Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется «несоразмерным».