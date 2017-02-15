Правительство не поддержало запрет на обучение детей чиновников за рубежом

РБК
07:42, 15 февраля 2017
Надежный источник

Правительственная комиссия не поддержала законопроект о запрете на обучение за рубежом детей государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госкорпораций, внесенный депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным.

В проекте заключения комиссии по законопроектной деятельности, с которым удалось ознакомиться РБК, в частности говорится, что «нормы законопроекта направлены на ограничение конституционных прав несовершеннолетних детей — граждан Российской Федерации на образование».

В российском законодательстве, говорится в документе, уже предусмотрен «перечень запретов и ограничений для лиц, замещающих указанные должности».

Проект отрицательного отзыва на законопроект о запрете обучения детей чиновников за рубежом, сообщил источник издания, был одобрен на заседании правительственной комиссии 13 февраля.

Запрет детям чиновников учиться за рубежом правительству представляется «несоразмерным».

РБК
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в середине ноября 2016 года внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о полном запрете на обучение несовершеннолетних детей российских чиновников за рубежом. Исключение предлагалось сделать лишь для детей госслужащих, работающих за пределами России более одного года.
Представители министерства образования и науки, комментируя законопроект Рашкина, заявили, что он противоречит предусмотренному законодательством РФ праву на получение образования.
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