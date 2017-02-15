Объявлена дата выхода новой книги Владимира Сорокина

Это время расцвета нового бизнеса – book’n’grill. Книги давно перестали печатать, и уцелевшие экземпляры стали экспонатами музеев. За ними охотятся, их воруют и тайно доставляют тем, кто может себе позволить ими обладать. Однако бесценные тома стали предметом роскоши вовсе не потому, что кто-то мечтает вновь отдаться чтению и пошелестеть старыми страницами, а по иной причине — на них можно приготовить вкуснейшие блюда.