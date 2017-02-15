Объявлена дата выхода новой книги Владимира Сорокина

Corpus
10:28, 15 февраля 2017
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В начале марта в издательстве Corpus выйдет новый роман Владимира Сорокина «Манарага».

«На сей раз Сорокин решил выяснить, каким образом будут устроены отношения человечества и печатного слова после Нового Средневековья и Второй мусульманской революции», - говорится в сообщении на сайте издательства.

Это время расцвета нового бизнеса – book’n’grill. Книги давно перестали печатать, и уцелевшие экземпляры стали экспонатами музеев. За ними охотятся, их воруют и тайно доставляют тем, кто может себе позволить ими обладать. Однако бесценные тома стали предметом роскоши вовсе не потому, что кто-то мечтает вновь отдаться чтению и пошелестеть старыми страницами, а по иной причине — на них можно приготовить вкуснейшие блюда.

Corpus
«Манарга» станет одиннадцатым романом Владимира Сорокина. Последний на настоящий момент роман писателя - «Теллурия» - вышел в 2013 году.
Сорокин также является автором нескольких сборников рассказов и повестей, пьес и сценариев к кинофильмам.
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