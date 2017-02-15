Дело о нападении на микроавтобус с журналистами в Ингушетии приостановлено

Следственный комитет приостановил расследование по уголовному делу о нападении на микроавтобус с журналистами на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. Об этом рассказал адвокат Андрей Сабинин.

Дело приостановлено, так как следователи не смогли вычислить нападавших. Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Сабинин заявил, что защита ходатайствовала, чтобы ей передали материалы дела.

Обновление. Комитет по предотвращению пыток опубликовал письмо из Следственно комитета. В документе сказано, что все камеры на посту на границе Ингушетии и Чечни не работали с января 2016 года, а видеорегистратор этого же поста в момент нападения находился в ремонте.