Дело о нападении на микроавтобус с журналистами в Ингушетии приостановлено
Следственный комитет приостановил расследование по уголовному делу о нападении на микроавтобус с журналистами на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. Об этом рассказал адвокат Андрей Сабинин.
Дело приостановлено, так как следователи не смогли вычислить нападавших. Сейчас дело находится на проверке в прокуратуре. Сабинин заявил, что защита ходатайствовала, чтобы ей передали материалы дела.
Обновление. Комитет по предотвращению пыток опубликовал письмо из Следственно комитета. В документе сказано, что все камеры на посту на границе Ингушетии и Чечни не работали с января 2016 года, а видеорегистратор этого же поста в момент нападения находился в ремонте.
Нападение на журналистов произошло вечером 9 марта, когда они в составе мобильной группы Комитета по предотвращению пыток ехали в Чечню. Автобус с журналистами и правозащитниками остановили машины, из которых вышли не менее десяти молодых людей. Нападавшие вытащили пассажиров и водителя из автобуса, избили их, а машину подожгли.
После этого было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, разбое, уничтожении имущества и воспрепятствовании работе журналиста.