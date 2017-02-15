«Барселона» проиграла ПСЖ со счетом 0:4 в 1/8 финала Лиги чемпионов

Голы за ПСЖ забили Юлиан Дракслер (40-я минута), Эдисон Кавани (71-я минута) и дважды Анхель ди Мария (на 18-й и 55-й минутах).

Французский клуб ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Барселону» на своем поле со счетом 4:0. Таким образом, «Барселона» рискует не сыграть в ¼ финала Лиги чемпионов впервые с сезона 2006/2007. Ответный матч состоится в Испании 8 марта.

«Барселона» — один из самых титулованных клубов мира XXI века. С 2001 года команда четырежды выигрывала Лигу чемпионов (в 2006-м, 2009-м, 2011-м и 2015 годах).

ПСЖ, в свою очередь, — самый титулованный клуб Франции. Он выиграл четыре последних чемпионата страны, но в Лиге чемпионов в последнее время не проходил дальше четвертьфиналов. Два года назад на этой стадии его обыграла «Барселона» с суммарным счетом 5:1.

В другом матче 1/8 финала, который состоялся в ночь на 15 февраля, «Бенфика» одержала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» (1:0)