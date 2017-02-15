Австралийский чемпион мира по велоспорту Шейн Перкинс перешел в российскую сборную
Двукратный чемпион мира по велотрековым гонкам австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию. Об этом сам Перкинс сообщил в фейсбуке, информацию подтвердил генсек Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый.
NEWS! World Champion Track Cyclist & Olympic Medallist Shane Perkins has announced that he will now be riding for...Опубликовано Shane Perkins 14 февраля 2017 г.
Перкинс написал, что его главная цель — пройти отбор на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Ранее он не попал в основной состав австралийской сборной на прошедших играх в Рио-де-Жанейро.
Спортсмен намерен получить российский паспорт, но не будет отказываться от австралийского гражданства.
Перкинс дважды становился чемпионом мира по велотрековым гонкам. В 2011 году он стал лучшим в кейрине, а в 2012 году — в командном спринте. На Играх в Лондоне в 2012 году Перкинс завоевал бронзу в спринте.