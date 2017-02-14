В Люксембурге столкнулись два поезда

BFM TV
10:56, 14 февраля 2017
Надежный источник
Обновление: Умер один из пострадавших в результате столкновения поездов.

На территории Люксембурга пассажирский поезд, следовавший из Франции, столкнулся с товарным составом.

Столкновение произошло около 09:00 по местному времени возле Беттембура.

Пострадали, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление люксембургской полиции, шесть человек.

В то же время издание Luxemburger Wort сообщает о четырех пострадавших, двое из которых оказались заблокированы в вагонах.

Движение поездов между Люксембургом и французским Тьонвиллем временно прервано. Организованы дополнительные маршруты автобусов.

Причины крушения пока не установлены, сообщила железнодорожная компания Люксембурга, которой принадлежит пассажирский поезд (фр.яз.).

BFM TV
В Люксембург на работу ежедневно ездят из Франции около 80 тысяч человек.
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