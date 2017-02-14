В Люксембурге столкнулись два поезда
Обновление: Умер один из пострадавших в результате столкновения поездов.
На территории Люксембурга пассажирский поезд, следовавший из Франции, столкнулся с товарным составом.
Столкновение произошло около 09:00 по местному времени возле Беттембура.
Collision d'un marchandise au Grand-Duché https://t.co/dQRGrcOq51— Mediarail.be (@Mediarail) February 14, 2017
Пострадали, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление люксембургской полиции, шесть человек.
ACCIDENT / LUXEMBOURG : Collision entre un train de marchandises & un train de voyageurs à Dudelange ce mardi matin, au moins 6 blessés. pic.twitter.com/QLfC10zjhW— Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 14, 2017
В то же время издание Luxemburger Wort сообщает о четырех пострадавших, двое из которых оказались заблокированы в вагонах.
Движение поездов между Люксембургом и французским Тьонвиллем временно прервано. Организованы дополнительные маршруты автобусов.
Причины крушения пока не установлены, сообщила железнодорожная компания Люксембурга, которой принадлежит пассажирский поезд (фр.яз.).