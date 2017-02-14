В Люксембурге столкнулись два поезда

Обновление: Умер один из пострадавших в результате столкновения поездов.

На территории Люксембурга пассажирский поезд, следовавший из Франции, столкнулся с товарным составом.

Столкновение произошло около 09:00 по местному времени возле Беттембура.

Пострадали, сообщает BFM TV со ссылкой на заявление люксембургской полиции, шесть человек.

ACCIDENT / LUXEMBOURG : Collision entre un train de marchandises & un train de voyageurs à Dudelange ce mardi matin, au moins 6 blessés. pic.twitter.com/QLfC10zjhW — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 14, 2017

В то же время издание Luxemburger Wort сообщает о четырех пострадавших, двое из которых оказались заблокированы в вагонах.

Движение поездов между Люксембургом и французским Тьонвиллем временно прервано. Организованы дополнительные маршруты автобусов.