Производство самолетов Ил-96 планируют возобновить

Российское правительство обсуждает возможность возобновления производства самолета Ил-96, пишет «Коммерсант». По данным источников издания, Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработали варианты «глубокой модернизации» пассажирской версии лайнера Ил-96-400М.

Одновременно, сообщили собеседники газеты, министерства должны к 20 февраля подготовить график вывода из эксплуатации в России иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов и разработать план их замены Ил-96-400М.

Официальные представители ведомств от комментариев отказались. Источник в компании «Аэрофлот», которая ранее была крупнейшим эксплуатантом Ил-96-400М, в свою очередь заявил, что проводить замену выбывающих иностранных самолетов на этот российский лайнер не планируется.

Собеседник издания объяснил это недостаточным количеством самолетов, поскольку «к выпуску планируется ограниченная серия с учетом приоритета поставок в госструктуры»