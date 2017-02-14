Производство самолетов Ил-96 планируют возобновить

Коммерсант
06:34, 14 февраля 2017
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Российское правительство обсуждает возможность возобновления производства самолета Ил-96, пишет «Коммерсант». По данным источников издания, Минпромторг, Минобороны и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработали варианты «глубокой модернизации» пассажирской версии лайнера Ил-96-400М.

Одновременно, сообщили собеседники газеты, министерства должны к 20 февраля подготовить график вывода из эксплуатации в России иностранных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов и разработать план их замены Ил-96-400М.

Официальные представители ведомств от комментариев отказались. Источник в компании «Аэрофлот», которая ранее была крупнейшим эксплуатантом Ил-96-400М, в свою очередь заявил, что проводить замену выбывающих иностранных самолетов на этот российский лайнер не планируется.

Собеседник издания объяснил это недостаточным количеством самолетов, поскольку «к выпуску планируется ограниченная серия с учетом приоритета поставок в госструктуры»

Источник «Ъ» добавил, что, исходя из более чем двадцатилетнего опыта эксплуатации Ил-96-300, у самолета с четырьмя двигателями семейства ПС-90 «ожидается низкая эффективность». При этом министерствам совместно с Росрезервом поручено подготовить предложения по выделению квот на авиатопливо из госрезерва для «поддержки эксплуатации» Ил-96-400М, добавляет источник «Ъ», знакомый с планом модернизации

Коммерсант
Ил-96-400 — модификация самолета Ил-96, разработанного ОКБ им. Ильюшина в конце 1980-х годов. Ил-96 был первым советским дальнемагистральным широкофюзеляжным самолетом. Всего было произведено около 30 Ил-96 разных модификаций, включая предназначенные для транспортировки грузов. Ил-96-300 в настоящий момент есть у специального летного отряда «Россия» и кубинской Cubana de Aviacion.
В мае 2016 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров объявил, что на разработку и производство модифицированной версии Ил-96-400 планируется потратить 50 миллиардов рублей. Предполагается, что до 2021 года будут построены и сданы в лизинг шесть таких самолетов.
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