По подозрению в организации теракта в Стамбуле задержан гражданин Франции

Турецкая полиция задержала одного из подозреваемых в организации нападения на клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Подозреваемый — гражданин Франции турецкого происхождения — был арестован в Стамбуле 12 февраля, сообщила прокуратура.

Имя задержанного пока не раскрывается, он фигурирует лишь под инициалами А.С.

По месту жительства А.С., говорится в прокуратуре, был найден договор об аренде дома, где жил исполнитель теракта — Абдулгадир Машарипов.