По подозрению в организации теракта в Стамбуле задержан гражданин Франции
Турецкая полиция задержала одного из подозреваемых в организации нападения на клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Подозреваемый — гражданин Франции турецкого происхождения — был арестован в Стамбуле 12 февраля, сообщила прокуратура.
Имя задержанного пока не раскрывается, он фигурирует лишь под инициалами А.С.
По месту жительства А.С., говорится в прокуратуре, был найден договор об аренде дома, где жил исполнитель теракта — Абдулгадир Машарипов.
По данным прокуратуры, А.С. был зарегистрирован в провинции Анталья, во Франции он проживал с 2009 года (англ.яз.).
Нападение на популярный в Стамбуле клуб Reina было совершено в ночь на 1 января. Преступник, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по посетителям клуба — 39 человек погибли, около 65 получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления.
Ответственность за нападение на клуб взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».
16 января по подозрению в нападении на клуб Reina был задержан уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.