Организаторы несостоявшегося теракта в Москве получили до 14 лет строгого режима
Московский окружной военный суд признал Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и участии в группировке «Исламское государство». Байсултанов приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 400 тысяч рублей, Ашаев — к 12 годам и 250 тысячам рублей штрафа, Межидов — к трем годам лишения свободы.
Обвинение на суде просило приговорить Байсултанова и Межидова к 15 годам лишения свободы, Ашаева — к пяти годам.
По версии следствия, в 2013 году Байсултанов и Ашаев вступили в ИГ и отправились в Сирию, где воевали против правительственных войск. Затем они вернулись в Россию, купили оружие и взрывчатку и начали готовить теракт в Москве. В этом им помогал Межидов.
О задержании организаторов теракта стало известно в октябре 2015 года, когда ФСБ провела спецоперацию в центре Москвы. Ашаев признал вину и сотрудничал со следствием.