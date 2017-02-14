Организаторы несостоявшегося теракта в Москве получили до 14 лет строгого режима

Московский окружной военный суд признал Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова и Эльмана Ашаева виновными в подготовке теракта в Москве и участии в группировке «Исламское государство». Байсултанов приговорен к 14 годам колонии строгого режима и штрафу 400 тысяч рублей, Ашаев — к 12 годам и 250 тысячам рублей штрафа, Межидов — к трем годам лишения свободы.

Обвинение на суде просило приговорить Байсултанова и Межидова к 15 годам лишения свободы, Ашаева — к пяти годам.