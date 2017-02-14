Московское метро потратит миллиард рублей на турникеты

Московский метрополитен потратит 840 миллионов рублей на замену турникетов на более чем 70 станциях, сообщает РБК. Еще около 146 миллионов рублей потребуется для установки турникетов на строящемся участке Калининско-Солнцевской линии.

Метрополитен провел два конкурса на поставку турникетов — оба выиграла компания «ЭлСи» из Ленинградской области, ранее занимавшаяся поставкой такого оборудования для московского и петербургского метро.