На Тайване перевернулся автобус с туристами. Погибли более 30 человек
На Тайване в городе Тайбэй перевернулся пассажирский автобус, в котором находились 44 человека.
По данным спасательной службы, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, двое из них умерли в больнице. Еще 12 человек госпитализированы.
Как пишет местное издание Taiwan News, в автобусе находилась группа пожилых туристов, которые ехали на агротуристическую ферму, чтобы посмотреть на цветение сакуры.
По неподтвержденным данным, водитель ехал с превышением скорости. Авария произошла, когда он попытался свернуть на другое шоссе.
Tour bus crash on Taiwan's Freeway No. 5 kills 28 https://t.co/mgOtA5lkFQ pic.twitter.com/N5UD8cIZan— Taiwan News (@TaiwanNews886) February 13, 2017