В России организуют помощь ВИЧ-положительным иностранцам

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец поручила пересмотреть условия въезда в Россию ВИЧ-положительных иностранцев и изучить вопрос организации для них медицинской помощи. Распоряжение, по информации «Коммерсанта», направлено в Минздрав, МВД и Роспотребнадзор.

Ранее снять ограничения на въезд инфицированных иностранцев планировалось к 2018 году, но этот пункт убрали из проекта плана мероприятий по реализации стратегии борьбы с распространением ВИЧ. Против свободного въезда ВИЧ-положительных иностранцев выступили МВД и Минэкономразвития, которые посчитали, что это поставит под угрозу здоровье населения.

Как отметил член совета при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов, из-за запрета на въезд для инфицированных многие мигранты скрывают диагноз и покупают поддельные справки. «Даже после депортации многие из них находят способ вернуться: меняют фамилию и документы, вступают в фиктивный брак с гражданином РФ», — заметил он.