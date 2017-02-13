В Минобрнауки предложили ограничить число приемных детей в семье

В министерстве образования и науки обсуждается возможность введения законодательного ограничения на число приемных детей в одной семье. Об этом сообщил источник ТАСС в министерстве.

По словам собеседника агентства, вопрос об ограничении числа приемных детей следует обсудить, в том числе, в связи с делом семьи Дель.

По действующим законам, напомнила член попечительского совета при правительстве РФ, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, рекомендуется, чтобы в семье было не больше восьми детей. «Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут прислушаться, а могут и не прислушаться», — подчеркнула она.