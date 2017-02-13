Украина подала иск в ВТО против России из-за ограничения транзита товаров

Министерство экономического развития Украины
09:33, 13 февраля 2017
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Власти Украины направили во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск к России. Причиной иска, сообщило Минэкономразвития Украины, стало ограничение транзита через российскую территорию украинских товаров, предназначенных для Казахстана и Киргизии.

По оценкам министерства, из-за ограничения транзита пострадали около 79 процентов экспортных поставок украинских товаров в Казахстан и 95 процентов — в Киргизию. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются более чем в 400 миллионов долларов.

С момента применения Украиной положений зоны свободной торговли с ЕС с 1 января 2016 г., РФ ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию Российской Федерации в Казахстан, а с 1 июля 2016 и в Киргизию (укр.яз.).

Министерство экономического развития Украины
Иск, касающийся ограничения транзита, стал вторым, поданным Украиной к России в ВТО. Ранее украинская сторона обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на введенные РФ ограничения на поставку вагонов.
В ближайшее время, заявили в Минэкономразвития, в ВТО будут направлены иски, касающиеся запрета на ввоз ряда категорий украинских продуктов в Россию.
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