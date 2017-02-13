Оппозиция подала заявку на марш памяти Немцова около Кремля

В мэрию Москвы подана заявка на проведение марша памяти Бориса Немцова. Об этом рассказал один из организаторов акции, член федерального политсовета «Солидарности» Петр Царьков.

Заявленный маршрут акции — от Славянской площади до Москворецкой набережной, а затем к Большому Москворецкому мосту, где убили Немцова. Этот маршрут повторяет ход первого марша памяти сразу после убийства в 2015 году. Заявленная численность мероприятия — до 30 тысяч человек.

В мэрию Москвы подана официальная заявка на проведение Марша Бориса Немцова 26 февраля pic.twitter.com/LhsMEdlC5l — Илья Яшин (@IlyaYashin) February 13, 2017

Ранее организаторы марша написали открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой согласовать шествие по предложенному маршруту.