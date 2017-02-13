На мероприятия в честь столетия революций 1917 года потратят 50 миллионов рублей

Затраты на мероприятия, приуроченные к столетию Февральской и Октябрьской революций 1917 года, составят около 50 миллионов рублей, пишет «Коммерсант».

Отбором проектов, которые получат финансирование, занимаются фонд «История Отечества», Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и общество «Знание». Победители конкурсов будут объявлены в марте—апреле.

Собственную программу мероприятий к столетию революции 1917 года готовит и КПРФ. Партия создала специальный юбилейный комитет, в который вошли главный редактор «Советской России» Валентин Чикин, главный редактор газеты «Правда» Борис Комоцкий, писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, а также депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

В программу мероприятий КПРФ входят, в числе прочего, круглые столы в редакции газета «Правда», специальный пленум партии.