«Ла-Ла Ленд» завоевал пять наград BAFTA

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» признан лучшим фильмом года по версии Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Всего картина получила пять наград.

🎼 Here's to the ones who dream...La La Land wins the Best Film award! #EEBAFTAs pic.twitter.com/UlWFibgoPB — BAFTA (@BAFTA) February 12, 2017

Снявший фильм Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером, Линус Сандгрен получил награду как лучший оператор. Композитор «Ла-Ла Ленда» Джастин Гурвиц получил награду за лучшее музыкальное сопровождение, а исполнительница главной роли Эмма Стоун признана лучшей актрисой.

Лучшим актером стал Кейси Аффлек за «Манчестер у моря», фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий.

В номинации «Лучший британский фильм» победила картина «Я, Дэниел Блэйк» Кена Лоуча.