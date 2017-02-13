«Ла-Ла Ленд» завоевал пять наград BAFTA

BAFTA
05:24, 13 февраля 2017
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Мюзикл «Ла-Ла Ленд» признан лучшим фильмом года по версии Британской академии кино и телевидения (BAFTA). Всего картина получила пять наград.

Снявший фильм Дэмьен Шазелл признан лучшим режиссером, Линус Сандгрен получил награду как лучший оператор. Композитор «Ла-Ла Ленда» Джастин Гурвиц получил награду за лучшее музыкальное сопровождение, а исполнительница главной роли Эмма Стоун признана лучшей актрисой.

Лучшим актером стал Кейси Аффлек за «Манчестер у моря», фильм также получил награду за лучший оригинальный сценарий.

В номинации «Лучший британский фильм» победила картина «Я, Дэниел Блэйк» Кена Лоуча.

Ранее «Ла-Ла Ленд» стал рекордсменом по числу завоеванных статуэток «Золотой глобус», выиграв в семи номинациях.
Картина считается главным фаворитом предстоящей премии «Оскар». «Ла-Ла Ленд» выдвинут в 13 категориях, причем в одной из них («Лучшая песня») сразу дважды.

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