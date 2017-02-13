По словам собеседника агентства, Интерпол решил, что «уголовное преследование Беджамова в стране — инициаторе розыска не соответствует целям и задачам Интерпола, определенным его конституцией».

Генеральный секретариат Интерпол прекратил розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, обвиняемого в хищении почти 1 миллиарда рублей, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

«Все файлы о нем будут удалены из информационной базы Интерпола, а во все национальные центральные бюро разошлют указания о необходимости удалить из всех баз сведения о Беджамове», — сказал собеседник агентства.

Георгий Беджамов является совладельцем Внешпромбанка и братом президента этой кредитной организации Ларисы Маркус.

В январе 2016 года Внешпромбанк, входивший в число крупнейших кредитных организаций России, лишился лицензии. ЦБ РФ тогда предварительно оценил «дыру» в капитале Внешпромбанка в 187 миллиардов рублей.

В отношении Беджамова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), он был заочно арестован. В апреле 2016 года совладелец Внешпромбанка был задержан в Монако. Россия направила запрос на его экстрадицию, но власти Монако выдать Беджамова отказались.

Сестра Беджамова Лариса Маркус находится под арестом в России. Ее обвиняют в том, что она совместно с неустановленными лицами заключала кредитные договоры с подконтрольными компаниями без намерения их возврата.