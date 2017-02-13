Защита Дадина попросила Верховный суд пересмотреть приговор
Защита Ильдара Дадина, осужденного за неоднократные нарушения закона о митингах, направила в Верховный суд ходатайство о пересмотре дела и освобождении его из-под стражи.
Ходатайство, сообщила адвокат Дадина Ксения Костромина, было направлено в Верховный суд 13 февраля.
Ильдар Дадин — первый россиянин, которого осудили по статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга — 212.1 УК.
Защита Дадина обратилась в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие статьи 212.1 основному закону страны.
Конституционный суд счел, что статья о неоднократном нарушении правил проведения митинга не противоречит Конституции.
Одновременно КС решил, что приговор Дадину должен быть пересмотрен, так как на момент рассмотрения уголовного дела решения по его административным правонарушениям не вступили в силу.