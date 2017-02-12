Правительство собралось запретить банкам переводить деньги россиян в казино
Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому банкам будет запрещено переводить деньги казино и букмекерам, действующим не по российскому закону. С проектом закона ознакомились журналисты РБК.
Список организаций, которым запрещено переводить деньги, будет вести Налоговая служба. Когда закон вступит в силу, россияне не смогут переводить деньги букмекерским конторам, зарегистрированным вне России. Это большинство крупных площадок: чаще всего они зарегистрированы в офшорах.
Проект закона разработало министерство экономики по поручению президента России Владимира Путина, которое он дал еще в 2015 году.
Подобный запрет в 2010 году ввели в Норвегии. Он не работает.
В России с 2006 года запрещено играть в азартные игры в интернете. С 2014 года Роскомнадзор начал блокировать площадки букмекеров и казино — уже заблокировано 20 тысяч сайтов.