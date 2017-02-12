Доминиканская газета опубликовала фотографию Алека Болдуина в образе Трампа вместо самого Трампа

The Guardian
07:12, 12 февраля 2017
Надежный источник

Доминиканская газета El Nacional опубликовала в своей статье фотографию актера Алека Болдуина в образе Дональда Трампа с подписью «Президент США».

Редакторы поместили фотографию в статью про израильские поселения. Алек Болдуин оказался рядом со снимком премьер-министра Израиля Беньямина Нетаниягу.

После публикации издание извинилось.

Алек Болдуин играет Трампа в сатирической передаче «Saturday Night Live». Самому Трампу программа не нравится.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться