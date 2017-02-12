Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подписал контракт на выступления в лиге чеченского клуба «Ахмат», сообщает «Интерфакс». Представитель бойца Джеффа Монсона говорил, что ведет переговоры о бое с Емельяненко.

В ноябре 2016 года Емельяненко освободился из колонии. Он сидел за домогательства к женщине, которая убиралась у него в квартире.

Александр Емельяненко провел 30 боев, из них 23 выиграл. Последний бой он провел три года назад.