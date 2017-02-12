Александр Емельяненко подписал контракт на выступления в лиге чеченского клуба «Ахмат»
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подписал контракт на выступления в лиге чеченского клуба «Ахмат», сообщает «Интерфакс». Представитель бойца Джеффа Монсона говорил, что ведет переговоры о бое с Емельяненко.
В ноябре 2016 года Емельяненко освободился из колонии. Он сидел за домогательства к женщине, которая убиралась у него в квартире.
Александр Емельяненко провел 30 боев, из них 23 выиграл. Последний бой он провел три года назад.
Клуб «Ахмат» назван в честь бывшего руководителя Чечни Ахмата Кадырова. Его сын поддерживает клуб.
Осенью 2016 года в Грозном дрались сыновья Кадырова. Все они победили своих соперников. После соревнований боец Федор Емельяненко раскритиковал бои, поскольку дети дрались без защиты, что запрещено правилами. После этого многие сторонники Рамзана Кадырова, в том числе чеченские спортсмены и депутат Госдумы Адам Делимханов жестко ответили Емельяненко в своих инстаграмах, называя его «петухом» и «шутом».