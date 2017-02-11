Спецслужбы США частично подтвердили сведения из доклада о связях Трампа с Россией

Buzzfeed
06:43, 11 февраля 2017
Требует подтверждения

Спецслужбы США нашли подтверждение части сведений из неверифицированного доклада о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом пишут Buzzfeed и CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник изданий в спецслужбах заявил, что часть деталей из доклада о связях Трампа с Россией действительно имеют подтверждение, но речь не идет о наиболее скандальных и непристойных утверждениях из документа. Что именно разведке удалось подтвердить, не сообщается.

Второй источник Buzzfeed сказал: «За последние две недели мы установили, что некоторые части досье достоверны». <…> Он не раскрыл, какие части документа получили подтверждение, но, как и другие источники в спецслужбах, заявил, что речь идет о небольших частях досье, в которых нет сенсационных деталей.

Buzzfeed
Buzzfeed в начале января опубликовал так называемое досье на Дональда Трампа, составленное по заказу политических противников миллиардера бывшим сотрудником британских спецслужб. В досье много говорилось о связях России с Трампом, в том числе о встречах его представителей с российскими агентами. Помимо этого, в документе утверждалось, что у Кремля якобы есть компромат на Трампа. В публикации утверждалось, что в досье есть фактические ошибки, и его достоверность проверить не удалось.
Buzzfeed принял решение о публикации неверифицированного досье на Трампа после того, как о его содержании было доложено Бараку Обаме и Дональду Трампу.

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