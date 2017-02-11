Спецслужбы США частично подтвердили сведения из доклада о связях Трампа с Россией

Спецслужбы США нашли подтверждение части сведений из неверифицированного доклада о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом пишут Buzzfeed и CNN со ссылкой на собственные источники.

Источник изданий в спецслужбах заявил, что часть деталей из доклада о связях Трампа с Россией действительно имеют подтверждение, но речь не идет о наиболее скандальных и непристойных утверждениях из документа. Что именно разведке удалось подтвердить, не сообщается.