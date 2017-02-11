Сотрудникам ФСО запретят рассказывать в интернете о месте работы

Президент России Владимир Путин внес в Госдум законопроект, запрещающий сотрудникам органов государственной охраны, в том числе Федеральной службе охраны, рассказывать СМИ и в интернете о месте работы.

Помимо этого, им запрещается рассказывать о деятельности органов государственной охраны и говорить о работе своих коллег. Помимо этого, законопроект устанавливает ненормированный рабочий день для сотрудников органов государственной охраны.

В связи с чем было принято решение запретить сотрудникам ФСО рассказывать о своей работе в интернете, в законопроекте не указано.