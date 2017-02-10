Украина проведет боевые стрельбы из «Буков» рядом с Крымом

Минобороны Украины
12:48, 10 февраля 2017
Надежный источник

Украина в 2017 году проведет в Херсонской области боевые стрельбы с участием подразделений, вооруженных зенитно-ракетными комплексами «Бук-М1», сообщили в Минобороны Украины.

Когда именно пройдут стрельбы, в ведомстве не уточнили. Всего в 2017 году планируется провести «почти 25» тактических учений, в которых будут задействованы «Буки».

Полуостров Ягорлыцкий кут расположен на юге Херсонской области на побережье Черного моря, в нескольких десятках километров от Крыма. После ракетных стрельб в декабре 2016 года украинские военные назвали его «оптимальным» местом для таких учений, поскольку это «малонаселенная местность» с «большим участком моря, куда можно направить ракеты»; ранее украинская армия проводила стрельбы в Крыму.

В декабре 2016 года Украина провела в Херсонской области учения с ракетными стрельбами, объявив предварительно об установлении опасной для полетов зоны в Черном море вблизи Крыма. Обозначенная зона заходит в воздушное пространство Крыма, которое Украина считает своим в соответствии с международными нормами.
Россия заявила, что в эту зону попадает пространство над российскими территориальными водами и пригрозила в случае необходимости сбивать украинские ракеты и уничтожить пусковые установки. Позже Россия сообщила, что Украина передвинула границы опасной зоны.

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