Суд в Санкт-Петербурге отменил решение о депортации северокорейца, сбежавшего из трудового лагеря

Производство по делу северокорейца прекращено, написал в своем фейсбуке адвокат-правозащитник Сергей Голубок. «Беженец уже на свободе в безопасном месте», — добавил он.

Ленинградский областной суд отменил постановление о высылке из России гражданина Северной Кореи Цой Мен Бока.

Гражданин КНДР Цой Мен Бок в 2002 году сбежал из северокорейского трудового лагеря, располагавшегося на территории Амурской области. После побега, сообщала адвокат центра «Мемориал» Ольга Цейтлина, северокореец жил в Санкт-Петербурге.

В начале января Цой Мен Бок был задержан полицией, а затем Всеволожский городской суд вынес решение о его выдворении в Северную Корею.

Решение о депортации должно было вступить в силу 10 февраля, однако Европейский суд по правам человека, в который обратились юристы «Мемориала», 6 февраля предписал российскому правительству не экстрадировать Цой Мен Бока до завершения рассмотрения иска. В Северной Корее, указывали правозащитники, Цой Мен Боку грозит смертная казнь.

Россия и Северная Корея в начале 2016 года подписали соглашение о взаимной выдаче нелегальных мигрантов.

На территории РФ, по данным Федеральной миграционной службы, находятся более 20 тысяч граждан Северной Кореи.

Трудовые лагеря Северной Кореи в Сибири и на Дальнем Востоке существуют с 1947 года. Граждане КНДР занимаются в них, в основном, лесозаготовкой.