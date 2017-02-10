Советник Трампа обсуждал санкции с российским послом до инаугурации

The Washington Post
05:52, 10 февраля 2017
Требует подтверждения

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал антироссийские санкции в разговоре с послом РФ Сергеем Кисляком еще до инаугурации Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post.

Сам Флинн ранее неоднократно отрицал, что в разговоре обсуждались санкции, 8 февраля он вновь заявил, что это неправда. Но на следующий день, 9 февраля, пресс-секретарь Флинна сказал, что советник президента «не помнит, обсуждались ли санкции, но не может быть уверен, что эта тема не затрагивалась».

Флинн, по данным издания, беседовал с Кисляком несколько раз. Их первый разговор состоялся еще до выборов президента США, которые прошли 8 ноября 2016 года. «У Кисляка создалось впечатление, что в какой-то момент необходимость санкций будет пересмотрена», — заявил источник WP.

Официально Флинн и Белый дом заявили, что разговоры с российской стороной носили дежурный характер — советник прорабатывал возможность телефонной беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Флинн заявлял, что вел подобные разговоры с представителями почти 30 стран.

Ранее сразу несколько американских изданий узнали, что Флинн беседовал с Кисляком в день, когда бывший президент США Барак Обама ввел новые санкции против России. Подчеркивалось, что разговоры произошли в тот момент, когда Москва еще не сообщила о своих ответных действиях.
После этого президент Путин объявил, что не будет отвечать на высылку 35 российских дипломатов.

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