МВД сообщило о разгроме наркосиндиката, созданного на Украине для сбыта в РФ

Сотрудники управлений по контролю за оборотом наркотиков МВД, уголовного розыска и ФСБ пресекли деятельность наркосиндиката, созданного на территории Украины для сбыта наркотиков в России. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

В рамках расследования были задержаны 67 участников группы, из которых 47 — граждане Украины, сообщили в МВД. Оборот синдиката, занимавшегося и производством, и сбытом наркотиков, составлял более двух миллиардов рублей в год.

В Подмосковье были ликвидированы три лаборатории по производству синтетических наркотиков. Из оборота было изъято более четырех тонн наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров.

По данным полиции, группировка была организована на территории Украины и сбывала наркотики по меньшей мере в 14 регионах РФ. Сбыт, как следует из сообщения, происходил через интернет-магазин «ХимПром».

«Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты располагались в г. Киеве», — сообщили в полиции.