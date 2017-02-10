IKEA отказалась от крупнейшего комплекса «Мега» в Мытищах. Его планировали с 2010 года
Производитель мебели IKEA отказался от строительства торгового центра «Мега» в подмосковных Мытищах, который должен был стать крупнейшим комплексом в портфеле компании. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, осведомленный о планах IKEA.
Участок площадью около 50 гектаров в районе деревни Челобитьево будет выставлен на долгосрочную аренду. Ранее гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев говорил, что компания ищет альтернативу мытищинской «Меге».
В качестве возможных причин отказа назывались затянувшееся согласование проекта и его экономическая целесообразность — IKEA должна была бы построить транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским и Ярославским шоссе.
IKEA заявила о планах построить свою самую большую «Мегу» в 2010 году. Тогда предполагалось, что в проект вложат миллиард долларов, а комплекс откроют в 2013 году. В 2015 году площадь планируемого объекта сократили вдвое (до 200 тысяч квадратных метров), а срок сдачи сдвинули на 2018 год.
В 2016 году IKEA уже отказалась от строительства нового комплекса между Звенигородским и Хорошевским шоссе, также ссылаясь на большие расходы и проблемы с логистикой. При этом компания считает приоритетными для себя северо-восточное, восточное и западное направления Москвы.