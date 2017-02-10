IKEA отказалась от крупнейшего комплекса «Мега» в Мытищах. Его планировали с 2010 года

Производитель мебели IKEA отказался от строительства торгового центра «Мега» в подмосковных Мытищах, который должен был стать крупнейшим комплексом в портфеле компании. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, осведомленный о планах IKEA.

Участок площадью около 50 гектаров в районе деревни Челобитьево будет выставлен на долгосрочную аренду. Ранее гендиректор IKEA Centres Russia Милен Генчев говорил, что компания ищет альтернативу мытищинской «Меге».

В качестве возможных причин отказа назывались затянувшееся согласование проекта и его экономическая целесообразность — IKEA должна была бы построить транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским и Ярославским шоссе.