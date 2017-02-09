Минюст предложил искать должников по алиментам не дольше года

Министерство юстиции разработало законопроект, ограничивающий одним годом срок поиска должников по алиментам. Документ 8 февраля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект, говорится в пояснительной записке, предусматривает возможность окончания исполнительного производства с требованиями об уплате алиментов в тех случаях, когда в течение одного года розыск должника оказался безрезультатным и все возможные меры по обнаружению его места нахождения исчерпаны.

Исполнительный документ в этом случае предлагается возвращать взыскателю и разъяснять ему право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Как пояснили РИА Новости в Минюсте, законопроект направлен, в первую очередь, на защиту прав детей и поможет обеспечить им «получение пенсии по случаю потери кормильца в тех случаях, когда должник по алиментным обязательствам безвестно отсутствует».

Против ограничения срока поиска должников уже выступили представители Общественной палаты, а также глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева и член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.