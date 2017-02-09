Кандидат Трампа в Верховный суд: слова президента о независимых судьях отвратительны

Нил Горсач, которого Дональд Трамп выдвинул в Верховный суд, раскритиковал заявления президента США о «так называемых» судьях. По мнению Горсача, такие высказывания являются деморализующими и отвратительными.

Свою позицию Горсач выразил в частной беседе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, содержание беседы подтвердил неназванный советник Белого дома.