Кандидат Трампа в Верховный суд: слова президента о независимых судьях отвратительны

The New York Times
05:50, 9 февраля 2017
Требует подтверждения

Нил Горсач, которого Дональд Трамп выдвинул в Верховный суд, раскритиковал заявления президента США о «так называемых» судьях. По мнению Горсача, такие высказывания являются деморализующими и отвратительными.

Свою позицию Горсач выразил в частной беседе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем, содержание беседы подтвердил неназванный советник Белого дома.

4 февраля Трамп раскритиковал решение «так называемого» судьи, которое он назвал «смехотворным». Слова Трампа были обращены к федеральному судье Джеймсу Робарту, приостановившему действие указа о запрете на въезд в США для граждан отдельных стран.
Сейчас Минюст США пытается оспорить решение Робарта на апелляционных слушаниях.

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