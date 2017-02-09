Арестованный по делу «Шалтая-Болтая» работал в МТС

Следствие настаивало, что Филинов должен оставаться под стражей, так как «может выйти на связь с иными участниками преступной группы, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия». В итоге, сообщает ТАСС , суд апелляцию отклонил.

Об этом сообщил его адвокат на заседании суда, рассматривающего апелляцию на продлении ареста Филинова.

Один из фигурантов уголовного дела против хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Александр Филинов работал техническим сотрудником в компании МТС.

«Технический сотрудник МТС. У него нет образования, по которому ему вынесено обвинение», — сказал адвокат.

Российские оппозиционеры в 2016 году заявляли о причастности МТС к взлому их аккаунтов в Telegram. Тогда злоумышленники смогли получить коды для авторизации, которые должны были прийти по SMS оппозиционеру Олегу Козловскому и сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Георгию Албурову. В момент взлома на номерах МТС Козловского и Албурова была отключена служба доставки SMS. В службе поддержки Козловскому заявили, что это сделал отдел технической безопасности МТС.

Кроме Александра Филинова, по делу «Шалтай-Болтая» арестованы Константин Тепляков и Владимир Аникеев. Их обвиняют в незаконном доступе к компьютерной информации.

С делом «Шалтай-Болтая» связаны, но неподтвержденным официально данным, аресты офицеров ФСБ Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, а также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Их обвиняют в передаче информации иностранным спецслужбам.

«Росбалт», со ссылкой на источники, сообщил, что офицеры ФСБ были задержаны после того, как на них дал показания Владимир Аникеев, которого агентство называет основателем «Шалтая-Болтая». «Новая газета», в свою очередь, утверждает, что Михайлов был куратором этой хакерской группировки от ФСБ.