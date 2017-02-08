Вице-президент США впервые в истории отдал решающий голос при назначении министра. Голоса сенаторов разделились поровну

Сенат США утвердил кандидатуру Бетси ДеВос на пост министра образования. Решающий голос отдал вице-президент Майк Пенс, поскольку голоса сенаторов разделились поровну, 50 на 50.

Против назначения ДеВос проголосовали 46 сенаторов-демократов, двое республиканцев и два независимых сенатора.

Как отмечает The Hill, это первый случай в истории США, когда при утверждении кандидатуры министра вице-президенту пришлось подать решающий голос. Обычно претенденты на должность министра, которых не поддерживает Сенат, просят президента отозвать их кандидатуры, пишет Reuters.