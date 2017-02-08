В США в бойскауты впервые приняли трансгендера

USA Today
14:18, 8 февраля 2017
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В США открытый трансгендер впервые стал членом организации бойскаутов. Девятилетний Джо Малдонадо из города Секокус, штат Нью-Джерси, был торжественно принят в бойскауты 7 февраля.

Малдонадо пришел в местное отделение бойскаутов в 2016 году, однако стать членом организации ему тогда не позволили, так как по документам он был девочкой.

Руководство «Бойскаутов Америки» после того, как случай с Малдонадо получил широкую огласку, пересмотрело правила приема в организацию, разрешив становиться бойскаутами не только тем, у кого в свидетельстве о рождении указан мужской пол.

«Это так весело, я так горд, — заявил Джо во время встречи бойскаутов. — Меня приняли и я теперь [состою] в бойскаутах» (англ.яз.).

USA Today
«Бойскауты Америки», созданные в 1910 году, — одна из самых крупных общественных организаций в США. Ее членами являются около 2,4 миллиона детей и подростков и около 1 миллиона взрослых вожатых.
Несколько лет назад «Бойскауты Америки» отменили запрет на членство в организации вожатых и детей — открытых гомосексуалов.
С начала XX века в США и других странах мира существует движение герлскаутов, первоначально ориентированное на девушек.
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