В США в бойскауты впервые приняли трансгендера
В США открытый трансгендер впервые стал членом организации бойскаутов. Девятилетний Джо Малдонадо из города Секокус, штат Нью-Джерси, был торжественно принят в бойскауты 7 февраля.
Малдонадо пришел в местное отделение бойскаутов в 2016 году, однако стать членом организации ему тогда не позволили, так как по документам он был девочкой.
Руководство «Бойскаутов Америки» после того, как случай с Малдонадо получил широкую огласку, пересмотрело правила приема в организацию, разрешив становиться бойскаутами не только тем, у кого в свидетельстве о рождении указан мужской пол.
«Это так весело, я так горд, — заявил Джо во время встречи бойскаутов. — Меня приняли и я теперь [состою] в бойскаутах» (англ.яз.).