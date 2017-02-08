В США в бойскауты впервые приняли трансгендера

В США открытый трансгендер впервые стал членом организации бойскаутов. Девятилетний Джо Малдонадо из города Секокус, штат Нью-Джерси, был торжественно принят в бойскауты 7 февраля.

Малдонадо пришел в местное отделение бойскаутов в 2016 году, однако стать членом организации ему тогда не позволили, так как по документам он был девочкой.

Руководство «Бойскаутов Америки» после того, как случай с Малдонадо получил широкую огласку, пересмотрело правила приема в организацию, разрешив становиться бойскаутами не только тем, у кого в свидетельстве о рождении указан мужской пол.