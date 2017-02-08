В РАО рассказали о многомиллионных фиктивных платежах при предыдущем руководстве

В ходе независимого аудита финансовой деятельности Российского авторского общества (РАО) за 2016 год выявлены признаки вывода денег с помощью нелегальных схем, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на новое руководство организации.

При проверке платежей на 295 миллионов рублей «признаки фиктивности» выявлены в 75 процентах случаев. Речь идет, в частности, о распределении денег «по непонятным основаниям» по «десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей».

Эти компании, заявил гендиректор РАО Максим Дмитриев, владеют правами на «неизвестные песни и музыку, зачастую с „очень смешными“ названиями».

Как следует из заметки «Ведомостей», в общей сложности организация за 2016 год потратила 1,6 миллиарда рублей из 4,7 миллиарда, поступивших на счета.