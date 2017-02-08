В РАО рассказали о многомиллионных фиктивных платежах при предыдущем руководстве

Ведомости
15:31, 8 февраля 2017
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В ходе независимого аудита финансовой деятельности Российского авторского общества (РАО) за 2016 год выявлены признаки вывода денег с помощью нелегальных схем, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на новое руководство организации.

При проверке платежей на 295 миллионов рублей «признаки фиктивности» выявлены в 75 процентах случаев. Речь идет, в частности, о распределении денег «по непонятным основаниям» по «десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей».

Эти компании, заявил гендиректор РАО Максим Дмитриев, владеют правами на «неизвестные песни и музыку, зачастую с „очень смешными“ названиями».

Как следует из заметки «Ведомостей», в общей сложности организация за 2016 год потратила 1,6 миллиарда рублей из 4,7 миллиарда, поступивших на счета.

Председатель авторского совета Юрий Бутман говорит, что никто не был готов к такому масштабу коррупции и члены старого авторского совета заявили, что их многие годы вводили в заблуждение.

Ведомости
Глава Российского авторского общества Сергей Федотов был задержан летом в июне 2016 года по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в РАО действовала схема незаконного отчуждения имущества в пользу третьих лиц, ущерб от которой, по разным данным, составил от 297 до 500 миллионов рублей.
В августе ряд членов РАО инициировали проведение конференции, на которой были избраны новый авторский совет, а гендиректором был назначен глава Первого музыкального издательства Максим Дмитриев (в том же месяце он возглавил «альтернативное» общество Российский авторский союз). Позже назначение было утверждено Минюстом РФ.
Российское авторское общество — одна из четырех организаций, имеющих госаккредитацию на коллективное управление авторскими правами. Госаккредитация позволяет, в частности, управлять правами (и собирать вознаграждение) тех правообладателей, которые не заключили с организацией договоры. Авторы, не желающие доверять РАО управление своими правами, должны письменно уведомить об этом организацию.

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