Трамп разочаровался в своем пресс-секретаре и начал искать для него помощника

Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере после двух недель работы новой администрации. Об этом рассказали источники CNN.

По словам собеседника телеканала, на кандидатуре Спайсера настоял глава администрации Райнс Прибус, вопреки опасениям Трампа. Теперь президент «жалеет об этом каждый день и винит Прибуса», заявил источник. Другой собеседник CNN, при этом, заметил, что Трамп полностью поддерживает Спайсера.

Сам Спайсер не смог оперативно прокомментировать информацию о недовольстве президента его работой.

Теперь, как сообщает CNN, Белый дом занялся поисками нового директора по коммуникациям — сейчас Спайсер совмещает эту должность с работой пресс-секретаря. От поста директора по коммуникациям ранее отказался Джейсон Миллер, который был пресс-секретарем Трампа в переходный период.