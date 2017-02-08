Семья Тимченко оказалась владельцем половины крупного подрядчика «Газпрома»

Семья Геннадия Тимченко владеет «как минимум половиной» компании «Стройтранснефтегаз» — одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Об этом сам Тимченко сообщил РБК на годовом собрании Российско-китайского делового совета.

Кто именно входит в состав «семьи» и как распределены доли в «Стройтранснефтегазе», представитель Тимченко пообещал сообщить РБК позднее.

Ранее было известно, что Геннадию Тимченко напрямую принадлежит 31,5 процента «Стройтранснефтегаза», о том, что среди владельцев есть члены его семьи, не сообщалось.