Семья Тимченко оказалась владельцем половины крупного подрядчика «Газпрома»
Семья Геннадия Тимченко владеет «как минимум половиной» компании «Стройтранснефтегаз» — одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Об этом сам Тимченко сообщил РБК на годовом собрании Российско-китайского делового совета.
Кто именно входит в состав «семьи» и как распределены доли в «Стройтранснефтегазе», представитель Тимченко пообещал сообщить РБК позднее.
Ранее было известно, что Геннадию Тимченко напрямую принадлежит 31,5 процента «Стройтранснефтегаза», о том, что среди владельцев есть члены его семьи, не сообщалось.
«Мои партнеры там мои родственники», — сказал он, отвечая на вопрос о РБК владельцах «Стройтранснефтегаза».
«Стройтранснефтегаз» участвует во многих крупных проектах «Газпрома», включая газопровод «Сила Сибири» и строительство терминала про приему СПГ в Калининградской области.
Геннадий Тимченко, состояние которого журнал Forbes оценивал в 2016 году в 11,4 миллиарда долларов (пятое место в России), считается особо приближенным к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменом. В отношении Тимченко действуют персональные санкции, введенные ЕС и США из-за роли России в украинском кризисе.