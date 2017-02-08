Минтруд отказался от идеи платить за информацию о коррупционерах

Министерство труда подготовило поправки в закон «О противодействии коррупции», касающиеся защиты людей, сообщивших о коррупционных нарушениях». Документ 7 февраля был опубликован на портале нормативных правовых актов.

Минтруд, в числе прочего, предлагает защищать сообщивших о фактах коррупции от увольнения или дисциплинарных взысканий. В течение трех лет после того, как сотрудник сообщил о коррупции, увольнение, назначение на другую должность или наложение на него взыскания возможно только по решению комиссии.

Для Минтруда это уже второй законопроект, направленный на защиту сообщающих о коррупции. Первый документ, представленный в начале 2015 года, предполагал создание отдельного закона о защите лиц, сообщивших о коррупции.

Кроме того, законопроект предполагал выплату материального вознаграждения за информацию о коррупции, если она помогла предотвратить ущерб госимуществу и казне, а также меры по защите родных и близких сообщившего о коррупции.