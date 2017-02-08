«Коммерсант» узнал о подготовке масштабных сокращений в Первом меде

Две трети сотрудников факультета послевузовского образования Первого московского государственного медуниверситета имени Сеченова находятся под угрозой сокращения. Об этом, сообщили сотрудники вуза «Коммерсанту», было объявлено руководством медуниверситета на ученом совете.

По словам собеседников издания, планируется ликвидировать около десяти кафедр факультета послевузовского образования.

«Объясняют это тем, что Минздрав перестал финансировать один из трех циклов повышения квалификации — тематическое усовершенствование, а это две трети финансирования факультета», — сообщил один из сотрудников вуза, пожелавший остаться неназванным. По его подсчетам, на факультет послевузовского образования будут закрыты около 200 ставок из 300.

Другой собеседник «Коммерсанта» из Первого меда рассказал, что сотрудников вынуждают увольняться с формулировкой «по собственному желанию» без выплаты компенсаций.

В пресс-службе Первого меда, в свою очередь, сообщили, что «в университете проводятся плановые мероприятия по оптимизации системы послевузовского профессионального образования». Сокращение ставок, подчеркнули представители вуза, не коснется основных работников, а затронет «преимущественно внешних совместителей, которые минимально заняты в образовательном процессе».

В Минздраве, являющемся учредителем вуза, отметили, что «вузы самостоятельно проводят внутреннюю оптимизацию», включая изменения штатного расписания. Минздрав, подчеркнули представители ведомства, никаких распоряжений о проведении сокращений сотрудников в Первом меде не отдавал.