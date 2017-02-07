Ведущий Fox News пообещал извиниться перед Путиным в 2023 году. Он назвал президента убийцей

Ведущий американского телеканала Fox News Билл ОʼРайли ответил на требование Кремля извиниться за свои слова о Владимире Путине. Он заметил, что готов принести извинения не раньше 2023 года. Почему он выбрал эту дату, ОʼРайли не объяснил.

При этом ведущий впервые пояснил, что он имел в виду, когда назвал Путина убийцей в беседе с президентом США Дональдом Трампом. По словам ОʼРайли, желающие «узнать о жестокой истории» Владимира Путина могут почитать книгу «iWar» колумниста The Washington Times Билла Герца.

В книге Герц, в частности, рассказывает об обстоятельствах смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его, как утверждает автор, убили сотрудники российской разведки.