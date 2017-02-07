Суд разрешил Мадонне усыновить еще двух детей из Малави

Верховный суд Малави разрешил певице Мадонне усыновить еще двух детей из этой страны. Певица, как сообщается, лично присутствовала на заседании суда в столице Малави — Лилонгве.

СМИ, отмечает BBC News, сообщали, что Мадонна прибыла в Малави в конце января, чтобы подать прошение об усыновлении. Однако певица тогда заявила, что ее визит в Малави связан сугубо с благотворительными проектами.