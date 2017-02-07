Путин дал секретное поручение не допустить роста тарифов из-за «закона Яровой»

Президент России Владимир Путин после принятия «антитеррористических» поправок о хранении данных пользователей дал поручение выделить средства с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». Поручение было закрытым и нигде не публиковалось, выяснили «Ведомости».

О существовании распоряжения удалось узнать из комментариев к подзаконным актам, которые Минкомсвязи опубликовало на портале правовой информации. После обращения «Ведомостей» за разъяснениями, комментарии представителей ведомства, которые ссылались на закрытое поручение, пропали.

Как отмечает издание, в открытой части президентских поручений говорилось только о снижении рисков, связанных с применением закона.

Компенсировать расходы операторов в Минэкономразвития предложили из фонда универсальных услуг связи — он создавался для развития инфраструктуры и устранения цифрового неравенства. При этом в 2016 году в фонд поступило около 15 миллиардов рублей, а расходы на «закон Яровой» оценивают в триллионы.

Официально Минкомсвязи отказалось обсуждать компенсацию расходов на «закон Яровой».