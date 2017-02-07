Плату за вход в храм Василия Блаженного поднимут, чтобы сократить число туристов

Государственный исторический музей (ГИМ) планирует повысить плату за вход в храм Василия Блаженного на Красной площади. Об этом сообщил Алексей Левыкин — директор ГИМ, филиалом которого является храм Василия Блаженного.

За счет повышения платы за вход, пояснил он, планируется снизить поток посетителей. «Мы не хотим закрыться от людей, но должны найти золотую середину между широким представлением памятника и задачами по его сохранению», — сказал Левыкин.

Все действующие льготы сохранятся, добавил он, а для верующих и паломников в храм по-прежнему будут особые условия прохода.

С 1 апреля, сообщается на сайте музея, стоимость обычного билета на посещение храма Василия Блаженного увеличится с 350 до 500 рублей. Семейный билет (двое взрослых и максимум двое детей) подорожает с 600 до 800 рублей.