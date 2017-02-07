Пилот британских ВВС уронил фотокамеру на рычаг управления самолетом. Пострадали 14 пассажиров

Самолет британских ВВС начал резкое снижение во время перелета в Афганистан из-за того, что фотокамера одного из пилотов упала на рычаг управления воздушным судном. Инцидент произошел в 2014 году, в результате резкого снижения пассажиры на непродолжительное время оказались в состоянии невесомости.

14 военных, летевших в самолете, получили травмы, также пострадал второй пилот самолета. Один из пассажиров рассказал, что из-за резкого снижения люди ударялись о потолок самолета.

Об инциденте стало известно в связи с судом над пилотом, камера которого стала причиной инцидента. Как утверждают в суде, 49-летнему летчику Эндрю Тауншенду было скучно во время полета: он все время фотографировал и экспериментировал с выдержкой своей камеры Nikon. Когда пилот остался в кабине один, камера, которую он положил на подлокотник кресла, задела один из рычагов управления самолета, в результате чего он вышел из автопилота и начал резкое снижение.

Пилот сказал пассажирам, что не понимает причину снижения, но затем сумел восстановить контроль над самолетом. После приземления он сообщил, что на борту самолета произошла техническая неполадка, хотя проверка не выявила никаких неисправностей. Пилот также отрицал, что положил камеру рядом с рычагом управления — по его словам, она упала с полки. По данным следствия, он удалил фотографии с камеры, сделанные непосредственно перед инцидентом.

Ожидается, что слушания по поводу инцидента продолжатся в военном суде Уилтшира не менее двух недель. Тауншенд отрицает, что лгал о причинах инцидента, но признает, что допустил неосторожность.